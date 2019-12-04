Изменения в сроках хранения документов на 2020 год

Изменения коснулись бухгалтерских, кадровых и налоговых документов. Согласно перечню типовых управленческих архивных документов, утвержденному Росархивом на 2020 год, увеличены сроки хранения налоговых деклараций, счетов-фактур, графика отпусков, уменьшены сроки хранения документов о дисциплинарных взысканиях, реестра сведений о доходах работников для ФНС.
Подробную информацию обо всех изменениях в сроках хранения можно узнать из сводной таблицы. В ней вы найдете информацию о том, какие документы придётся уничтожать в 2020 году, а какие подготавливать к длительному сроку хранения. Скачать таблицу можно с нашего сайта по следующей ссылке: https://bookbinding-service.ru/help/novie-sroki-hraneniya-dokumentov-tablica
Помочь Вам проверить соответствие «Последним требованиям ФНС к первичным документам» помогут наши специалисты, проведя бесплатный аудит до конца 2020 года. Мы сверим сроки хранения, место хранения и необходимость передачи документов в архив.
После аудита, вместе с экспертной комиссией, мы проведем полноценную экспертизу ценности документов, по итогам которой будет принято решение, какие работы нужны здесь и сейчас, а какие можно отложить на более поздний срок.
Отчёт срока хранения документов начинается 1 января следующего года, после их составления или принятия к учету. Например, документ, составленный в 2019 году, начинает отсчитывать свой срок хранения 1 января 2020 года.